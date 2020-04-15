Российским медикам могут позволить приватизировать служебную жилплощадь

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15 апреля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Российские медработники могут получить возможность приватизировать служебное жилье. Отмечается, что соответствующий законопроект могут подготовить к маю-июню.

Отмечается, что оформить жилплощадь на себя медики смогут после 10 лет работы на одном месте. Отмечается, что разрабатывать этот вопрос начали после поручения Владимира Путина. Автор предложения сенатор Дмитрий Шатохин отметил, что подобным образом планируется увеличить штат специалистов в небольших населенных пунктах.

«У нас большой дефицит кадров, особенно в небольших населенных пунктах. А чем хорошо служебное жилье? Мы могли бы закрепить человека минимум на 10 лет», - считает он.