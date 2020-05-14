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Власти Нижегородской области могут начать снимать ограничения с 18 мая

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: opennov.ru

Власти Нижегородской области могут начать снимать ограничения с 18 мая
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Инстаграм губернатора НО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что снятие ограничений в регионе может начаться с 18 мая.

Таким образом, Нижегородская область может перейти к первому этапу снятия ограничительных мер уже с понедельника.

Губернатор отметил, что коэффициент распространения инфекции должен быть меньше или равен 1, сейчас показатель держится на уровне 1,02, что позволяет региону начать поэтапный выход из режима ограничений.

Никитин также добавили, что при первом этапе снятия ограничений смогут открыться кафе, салоны красоты, будут разрешены более долгие прогулки на улице.

Ранее сообщалось, что Пензенская область оказалась не готова к первому этапу снятия ограничений.

ДВа

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