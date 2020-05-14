Сенатор Гумерова оценила идею отменить общие перемены в школах

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Школа, фото: pexels.com

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова положительно оценила рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен в школах после выхода из режима ограничительных мер, введенного в России из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сенатор считает, что сейчас следует "очень чётко и чутко прислушиваться к рекомендациям всех надзорных органов". Как она подчеркнула, рекомендации даются "только для того, чтобы сберечь здоровье наших детей". Гумерова отметила, что психология ребёнка требует общения, школьникам захочется общаться с учениками из других классов, "но педагоги, психологи, родители должны обязательно провести разъяснительную работу".

Парламентарий убеждена, что чем чётче будут выполняться рекомендации, тем быстрее будут сняты ограничения.

В Роспотребнадзоре рекомендовали учебным заведениям отказаться от перемен, от проведения массовых мероприятий и по возможности сократить количество обучающихся в классе.