Эксперт объяснил, как при покупке защитной маски не приобрести подделку

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14 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Важнейшая функция медицинской маски – защита от вирусов. Однако высокая популярность товара рождает множество некачественных изделий. Один из российских производителей масок рассказал, как не купить подделку.

Эксперт объяснил, что не специалист по одному лишь взгляду на маску не сможет понять, есть ли в ней защитный слой. «По внешнему виду маска должна быть просто аккуратной, то есть не может быть неправильно пропаянной или прошитой. Такая маска не прошла бы ни один тест», - отметил он.

При этом специалист добавил, что маска может быть и не стерильной, однако производиться она должна обязательно в чистом помещении. Он рекомендовал покупать средства защиты в аптеках и крупных магазинах. «А вот заправки или другие точки не обязаны закупать именно медицинские маски. Они могут торговать чем угодно», - подчеркнул производитель.