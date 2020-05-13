Зюганов заявил, что при обязательном «масочном режиме» людей нужно бесплатно обеспечивать масками

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13 мая 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Геннадий Зюганов прокомментировал введение обязательного «масочного режима» в некоторых регионах страны. Политик уверен, что если власти вводят обязательное использование средств защиты, то должны раздать их населению.

«У нас ухари по три цены дерут за медицинские маски, которые нам поставили китайцы. Это все равно, что патроны покупать у командира, прежде чем идти в бой, или покупать входной билет в бомбоубежище в годы войны», - возмутился Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что при введении режима обязательного ношения масок в общественных местах власти должны были озаботиться бесплатной раздачей средств защиты людям.

Ранее Зюганов назвал бесполезными введенные в России ограничительные меры.