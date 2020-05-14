Лиза Пескова рассказала о дистанционной учебе в МГИМО

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14 мая 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Пескова. Фото: соцсети

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как проходит дистанционное обучение в вузе во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса. Девушка учится в магистратуре МГИМО.

Пескова рассказала, что вуз работает практически во «вторую смену» - занятия начинаются с 14:30 или с 16:00. «Мы делаем презентации, доклады, пишем эссе, аналитические записки и ведем дискуссии. Переход на удаленный формат никак не повлиял на ход лекций и семинаров. Даже дал возможность некоторым более скромным ребятам проявить себя», - оценила новый формат девушка.

Она добавила, что изначально с новым форматом возникали проблемы, но они быстро были устранены. Елизавета сообщила, что проводить сессию планируется так же удаленно.