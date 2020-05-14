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Во ВЦИОМ рассказали, чего сейчас боятся молодые россияне

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Во ВЦИОМ рассказали, чего сейчас боятся молодые россияне
Свинья-копилка. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса стала причиной возникновения у россиян новых тревог и опасений. Чего больше всего боятся граждане страны, рассказал КП глава Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Эксперт рассказал, что на время самоизоляции экономический кризис ушел в сознании людей на второй план, однако теперь люди вновь вспомнили про свои тревоги. Львов подчеркнул, что сейчас «паникует» в основном молодежь, поскольку они впервые столкнулись с серьезными экономическими проблемами.

«Большинство молодых людей сегодня в первый раз в жизни столкнулись с кризисом. 2009-й, 2014 годы они запомнили плохо, поверхностно. От тех кризисов их защитили старшие… А теперь они по-настоящему испуга», - объяснил специалист.

АБ

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