Аналитик рассказал, надолго ли России хватит накопленных денег

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Аналитик Роман Ткачук подсчитал, на какой срок России может хватить запасов из Фонда национального благосостояния. Специалист оценил накопления ФНБ, а также размер золотовалютных резервов.

Ткачук уверен, что у России достаточно запасов, чтобы пережить двухлетний кризис. При этом он отметил, что дальнейшая ситуация во многом будет зависеть от стоимости нефти, передаёт Радио Sputnik.

«Так что если эта кубышка будет активно использоваться, то на два года нам точно хватит... Негатив возможен, только если кризис будет иметь долгоиграющие последствия. Другие локальные просадки золотовалютный резерв и ФНБ позволят пережить без серьезных потерь», - заявил аналитик.