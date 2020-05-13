Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Жириновский похвастался тем, что у него никто не заразился коронавирусом

, 23:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Жириновского

Жириновский похвастался тем, что у него никто не заразился коронавирусом
Жириновский на фото пресс-службы ЛДПР

Лидер ЛДПР пожурил непонятно кого. Таковой была его реакция на похвалу в свой адрес, опубликованной в одном из телеграм-каналов.

Владимир Жириновский осудил тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Заодно политик похвастался мерами, предпринятыми в его думской фракции.

«Во фракции ЛДПР не выявлено ни одного заболевшего COVID-19, потому что мы первыми приняли жесткие меры: перчатки, маски, минимальные личные контакты»,— такая запись появилась в телеграм-канале Владимира Жириновского: «А те кто гуляет по тусовкам и площадям – заболевают».

Эта запись появилась сразу же после цитаты другого телеграм-канала. Там была процитирована новость про заражение коронавирусом пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. Автор написал: «Не зря Жириновский самым первым одел перчатки и маску и загонял депутатский коллектив на предмет коронавирусной безопасности».

Общество

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина Российской Федерации Андрею Белоусову и попросила позволить верующим гражданам страны посещать храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью