Жириновский похвастался тем, что у него никто не заразился коронавирусом

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13 мая 2020, 23:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Жириновского

Жириновский на фото пресс-службы ЛДПР

Лидер ЛДПР пожурил непонятно кого. Таковой была его реакция на похвалу в свой адрес, опубликованной в одном из телеграм-каналов.

Владимир Жириновский осудил тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Заодно политик похвастался мерами, предпринятыми в его думской фракции.

«Во фракции ЛДПР не выявлено ни одного заболевшего COVID-19, потому что мы первыми приняли жесткие меры: перчатки, маски, минимальные личные контакты»,— такая запись появилась в телеграм-канале Владимира Жириновского: «А те кто гуляет по тусовкам и площадям – заболевают».

Эта запись появилась сразу же после цитаты другого телеграм-канала. Там была процитирована новость про заражение коронавирусом пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. Автор написал: «Не зря Жириновский самым первым одел перчатки и маску и загонял депутатский коллектив на предмет коронавирусной безопасности».