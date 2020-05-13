Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

купол православного храма, pixabay.com

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина Российской Федерации Андрею Белоусову и попросила позволить верующим гражданам страны посещать храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

Отмечается, что в группу депутатов, которые обратились к Андрею Белоусову, вошел председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он отметил, что важной задачей является открытие для верующих храмов, однако при условии использования гражданами масок и респираторов, регулярного проведения санитарно-гигиенических мероприятий, а также соблюдения дистанции.