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Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов
купол православного храма, pixabay.com

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина Российской Федерации Андрею Белоусову и попросила позволить верующим гражданам страны посещать храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

Отмечается, что в группу депутатов, которые обратились к Андрею Белоусову, вошел председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он отметил, что важной задачей является открытие для верующих храмов, однако при условии использования гражданами масок и респираторов, регулярного проведения санитарно-гигиенических мероприятий, а также соблюдения дистанции.

ЕТ

Общество

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить посещение храмов

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина Российской Федерации Андрею Белоусову и попросила позволить верующим гражданам страны посещать храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы.

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