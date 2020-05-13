Очаг COVID-19 выявили в саратовской больнице

Очаг коронавируса нового типа выявили в Самойловской районной больнице Саратовской области. Об этом сообщила в среду руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
За прошедшие сутки в медицинском учреждении зарегистрировали 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности, среди сотрудников.
Ольга Кожанова в рамках заседания областного оперативного штаба уточнила, что Самойловская районная больница закрыта на карантин.
В общей сложности в Саратовской области лабораторно подтверждены 1 317 случаев заражения COVID-19. Скончались 18 пациентов, 277 человек выздоровели.