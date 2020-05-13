Очаг COVID-19 выявили в саратовской больнице

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13 мая 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больница, pixabay.com

Очаг коронавируса нового типа выявили в Самойловской районной больнице Саратовской области. Об этом сообщила в среду руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

За прошедшие сутки в медицинском учреждении зарегистрировали 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности, среди сотрудников.

Ольга Кожанова в рамках заседания областного оперативного штаба уточнила, что Самойловская районная больница закрыта на карантин.

В общей сложности в Саратовской области лабораторно подтверждены 1 317 случаев заражения COVID-19. Скончались 18 пациентов, 277 человек выздоровели.