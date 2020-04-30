В Новосибирской области назвали основной очаг заражения COVID-19. Заболели 79 медиков

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30 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава территориального управления Роспотребнадзора в Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что коронавирус нового типа выявили у 79 медицинских работников. При этом около 90% - бессимптомные носители.

Александр Щербатов отметил, что работающие напрямую с «коронавирусными» пациентами тестируются один раз в неделю. По его словам, информация о количестве зараженных медиков не может не вызывать тревогу.

«По очаговости, в основном это близкие контакты, семья. С двумя случаями у нас 62 очага, с тремя – 14 очагов и с четырьмя 10 очагов. В целом эта семейная очаговость составляет 206 человек, то есть больше 50% от всей заболеваемости», - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что сейчас в регионе работает восемь лабораторий по тестированию на коронавирус, проводится до 3 тысяч исследований в сутки.

За минувшие сутки в Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев заражения COVID-19.

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в России число заболевших достигло 106 498 человек, из них 11 619 - выздоровели, 1073 - умерли.