Эксперт: Нельзя исключать сценарий второй волны коронавируса

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13 мая 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Больничная палата. Фото: Pixabay

Ряд специалистов прогнозируют вторую волну коронавируса осенью. Исключать такой сценарий нельзя, считает директор Института свободы Федор Бирюков.

По его словам, никто пока не может просчитать, в каком положении тогда окажутся страны, обошедшиеся без жесткого карантина или поспешившие с его ослаблением, и страны, пошедшие по пути максимальных ограничений.

«История нашествия коронавируса очень далека от завершения», – говорит эксперт.

Он считает, что выбор антивирусной стратегии и ее дальнейшая эффективность во многом зависят от социально-базовых экономических и политических приоритетов той или иной страны, от доктрины национального развития, образа будущего.

«А с этим у российских властей большие проблемы. Формально они исходят из безусловной ценности человеческой жизни. Но фактически действуют преимущественно ситуативно. И не только в плане борьбы с коронавирусом, а вообще. Образа будущего и национальной стратегии развития сегодня у Российской Федерации просто нет», – говорит Бирюков.

Ранее в МИД прокомментировали статьи о занижении данных по смертности от COVID-19 в России.