В Москве будут судить банкиров, укравших космические деньги

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13 мая 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

молоток судьи, pixabay.com

В среду, 13 мая, стало известно, что Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, который обслуживал государственную корпорацию "Роскосмос".

Бывший глава Фондсервисбанка Александр Воловник и первый вице-президент организации Петр Ладонщиков обвиняются в организации преступного сообщества и хищении 6,4 млрд рублей.

Уточняется, что бывшие председатель правления ОАО "Фондсервисбанк" Александр Воловник, первый вице-президент банка Петр Ладонщиков, глава кредитного управления организации Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, руководитель отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Сергей Евженко, Анатолий Воронин, Михаил Мраки, Наталия Щербина, Герман Козубин и Кирилл Бычков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 (в зависимости от роли каждого) ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения, участие в нем и растрата в особо крупном размере".

Напомним, что еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке. Сначала следствие выяснило, что Александр Воловник стал организатором хищения из банка только 1,38 млрд рублей, которые, в частности, при помощи компаний-однодневок выводились за рубеж. После ареста Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма возможных хищений увеличилась до 6 млрд рублей, а позже – после допросов – возросла еще на 400 млн рублей. В деле также появились новые фигуранты – владельцы фирм-однодневок, принимавшие участие в цепочке.

Расследование поначалу развивалось медленно, однако в конце апреля 2017 года оно резко активизировалось. В СИЗО попали возможные организаторы хищений – Воловник и Ладонщиков, которые, однако, впоследствии были переведены под домашний арест.

Отметим также, что бывший председатель правления Фондсервисбанка решением арбитражного суда был признан банкротом, поэтому вряд ли сможет возместить нанесенный ущерб.

Известно, что дело уже направлено для рассмотрения в Тверской райсуд столицы. Материалы туда, однако, еще не поступили. Более того, неизвестно, когда начнется разбирательство по существу – ситуация с COVID-19 внесла коррективы в работу многих судов.