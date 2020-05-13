Волгоградским школьникам решили устроить сразу два последних звонка

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13 мая 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Последний звонок. Фото: соцсети

Выпускники волгоградских школ получат возможность побывать на двух последних звонках. Правда, в обоих случаях это произойдет в онлайн-режиме.

По словам председателя областного комитета образования, науки и молодежной политики Ларисы Савиной, нет задачи объединить одним мероприятием все школы. Поэтому онлайн-звонки пройдут в каждой школе, а непосредственно акцию «Последний звонок» пока продумывают.

«31 мая – срок действия ограничений. Мы понимаем, что провести последние звонки в традиционном формате не получится, но сделаем все, чтобы наши выпускники понимали, что этот день, последний звонок, тоже состоится», – сказала Савина.

Вероятно, именно после этой даты и состоится общегородской последний звонок.

Ранее сообщалось, что в министерстве просвещения рекомендуют установить дистанцию между учениками в классе не менее 1,5 метров.