В Министерстве просвещения рекомендуют установить дистанцию между учениками в классе не менее 1,5 метра

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13 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Школьник. Фото: pixabay.com

Известно, что Министерство просвещения РФ рекомендует школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе, не менее полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Там уточнили: нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, но важно соблюдать дистанцию не менее 1,5 м как между школьниками, так и в контакте с педагогами. Также за каждой учебной группой должен быть закреплен соответствующий кабинет для того, чтобы дети минимизировали свои перемещения по зданиям учреждения. При этом крайне важна своевременная дезинфекция помещений.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации дали вузам рекомендации относительно определения стоимости обучение в 2020-2021 учебном году.