В Минобрнауки дали вузам рекомендации по установлению стоимости обучения

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13 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

МГУ. Фото: pixabay.com

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации дали вузам рекомендации относительно определения стоимости обучение в 2020-2021 учебном году.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что высшим учебным заведениям рекомендовано не повышать расценки и оставить стоимость обучения такой же, как была в 2019-2020 году.

«Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», - отметил Фальков.

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