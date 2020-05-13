В Минобрнауки дали вузам рекомендации по установлению стоимости обучения

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации дали вузам рекомендации относительно определения стоимости обучение в 2020-2021 учебном году.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что высшим учебным заведениям рекомендовано не повышать расценки и оставить стоимость обучения такой же, как была в 2019-2020 году.
«Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», - отметил Фальков.
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