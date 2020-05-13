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Губернатор Ульяновской области поручил проверить факт вечеринки с участием чиновников

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Губернатор Ульяновской области поручил проверить факт вечеринки с участием чиновников
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Фото: Инстаграм Сергея Морозова

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить информацию о вечеринке чиновников из мэрии города Димитровграда в период самоизоляции.

В местных СМИ и социальных сетях появились фотографии и видео, на которых компания из нескольких человек проводит вечеринку на одной из баз отдыха.

По некоторым данным, корпоратив в период пандемии якобы устроили представители мэрии Димитровграда. Сообщается, что в вечеринке приняли участие все вице-мэры и практически все начальники управлений и отделов городской администрации.

В мэрии Димитровграда произошедшее назвали слухами, тем не менее, губернатор настоял на проведении проверки в отношении чиновников, о чем сообщил на заседании оперативного штаба региона.

ДВа

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