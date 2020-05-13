Эксперт: Перевод на искусственную вентиляцию легких – это уже поздний шаг

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13 мая 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Аппарат ИВЛ. Фото: сайт Минздрава

Лечение пневмонии, вызванной коронавирусом, было бы эффективнее и проходило без осложнений, если бы с первого дня лечения пациентам назначались антибиотики. Так считает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

«Антибиотики сразу практически не назначаются. С моей точки зрения, это все-таки вирусно-бактериальная инфекция. Вирус проникает в иммунную систему, ущербная иммунная система используется бактериями, которые мгновенно насаждают легкие и возникает вирусно-бактериальная ассоциация», – говорит эксперт.

По его словам, нужно, чтобы госпитализируемые пациенты получали соответствующую антибиотикотерапию, которая, как он отмечает, «очень правильно расписана в рекомендациях Минздрава».

«К сожалению, как мне кажется, это не выполняется: с первого дня неправильно назначаются антибиотики, в недостаточных дозах. А когда вирус пенетрировал иммунную систему, «продырявил» легкое, туда садятся бактерии и начинают размножаться. Если с первого дня начать подавлять, то больной будет стабилен и выйдет из этой ситуации», – считает Старченко.

Он считает, что если неправильно назначить антибактериальную терапию, то состояние будет ухудшаться, а бактерии – расти.

«А потом пациента переводят на ИВЛ, дают огромные дозы антибиотиков, и эти бактерии массово умирают. Мертвые бактерии не просто в мочу идут, они находятся в крови, в легких, везде. А если бактерии мрут, то освобождается эндотоксин – это бактериальные токсические вещества, которые поражают весь организм», – объясняет эксперт.

Старченко также считает, что «мы не совсем готовы к неинвазивной вентиляции легких».

«Дело в том, что когда врач находится в таком костюме, то ему очень сложно работать даже физически. Да и сам перевод на искусственную вентиляцию легких, с моей точки зрения, это уже поздний шаг», – резюмирует эксперт.

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