Ученые выяснили, почему COVID-19 опасен для человека

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13 мая 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Frontiers in Public Health

COVID-19, pixabay.com

Китайские ученые провели исследование и выяснили, почему коронавирус опасен для здоровья человека. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

По мнению ученых из КНР, опасность COVID-19 заключается в чрезмерной реакции иммунной системы на заражение. Исследователи отметили, что в ходе заболевания один из белков проникает в клетки альвеолярного эпителия и приводит к бесконтрольной активации иммунных клеток в очаге воспаления. В особенно тяжелых случаях данная реакция способна привести к поражению легких, а также септическому шоку, который вызывает повреждение органов.

В качестве примера ученые сослались на статистику, согласно которой у 67,3 процента пациентов с тяжелой формой коронавируса развивается острый респираторный дистресс-синдром, почти у 29 процентов зараженных отмечается серьезное повреждение почек или печени, а у 23,1 процента возникает поражение сердца.