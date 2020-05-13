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Ученый объяснил, в чем уникальность коронавируса

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученый объяснил, в чем уникальность коронавируса
COVID-19, pixabay.com

Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов рассказал в беседе с журналистами об уникальности коронавируса нового типа. 11 марта ВОЗ признала пандемией вспышку COVID-19.

По словам Громова, COVID-19 – это не одно заболевание, а "букет болезней", вызываемых вирусом. До сих пор ни с чем подобным ученые не сталкивались.

Эксперт подчеркнул, что врачи, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, фактически ведут "бой с тенью", так как болезнь протекает очень своеобразно. В некоторых случаях коронавирус начинается у человека как ОРВИ, затем продвигается в легкие, вследствие чего возникает дыхательная недостаточность. В других случаях вирус поражает крупные артерии, что приводит к тромбозам, инсультам, инфарктам и проблемам с почками.

ЕТ

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