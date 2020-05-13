Число случаев заражения COVID-19 в Ульяновской области превысило тысячу

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на территории Ульяновской области еще на 80. Общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило тысячу человек.

Губернатор региона Сергей Морозов уточнил, что к настоящему моменту в Ульяновской области зарегистрировано 1 012 инфицированных граждан. По его словам, это всплеск заболеваемости COVID-19, который произошел из-за того, что на майские праздники люди нарушали режим самоизоляции.

Известно, что в регионе скончались пятеро зараженных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 182 пациента.