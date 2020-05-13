В Белгородской области за минувшие сутки выздоровел 31 пациент с коронавирусом

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13 мая 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.pressa.ru

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В Белгородской области общее количество случаев заражения COVID-19 достигло 942. Также известно, что за минувшие сутки от вируса выздоровел 31 пациент.

Всего в регионе с начала пандемии из больниц выписали 85 человек, амбулаторно вылечился 141 житель.

Сейчас в больницах продолжают лечиться 256 человек с коронавирусом нового типа, 8 из них находятся на ИВЛ. Известно, что среди заболевших коронавирусной инфекцией в области 2 пациента из Москвы и 1 – из Тулы.

Ранее сообщалось: глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса.