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В Белгородской области за минувшие сутки выздоровел 31 пациент с коронавирусом

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.pressa.ru

В Белгородской области за минувшие сутки выздоровел 31 пациент с коронавирусом
pixabay.com

В Белгородской области общее количество случаев заражения COVID-19 достигло 942. Также известно, что за минувшие сутки от вируса выздоровел 31 пациент.

Всего в регионе с начала пандемии из больниц выписали 85 человек, амбулаторно вылечился 141 житель. 

Сейчас в больницах продолжают лечиться 256 человек с коронавирусом нового типа, 8 из них находятся на ИВЛ. Известно, что среди заболевших коронавирусной инфекцией в области 2 пациента из Москвы и 1 – из Тулы. 

Ранее сообщалось: глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. 

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