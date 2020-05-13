В Минобрнауки предложили провести выпускные для выпускников вузов онлайн

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. Он отметил, что данное мероприятие должно пройти с участием всех университетов.
Фальков подчеркнул: это первый всероссийский студенческий выпускной онлайн.
«Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы», - сказал министр 13 мая на совещании президиума Российского союза ректоров.
Ранее сообщалось: выпускники девятых классов не будут сдавать обязательные экзамены в этом году.