В Минобрнауки предложили провести выпускные для выпускников вузов онлайн

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступил с предложением провести выпускные в вузах в онлайн-формате в целях профилактики коронавируса. Он отметил, что данное мероприятие должно пройти с участием всех университетов.

Фальков подчеркнул: это первый всероссийский студенческий выпускной онлайн.

«Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы», - сказал министр 13 мая на совещании президиума Российского союза ректоров.

Ранее сообщалось: выпускники девятых классов не будут сдавать обязательные экзамены в этом году.