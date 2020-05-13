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Спикер Госдумы заявил о недопустимости задержки дополнительных выплат медикам

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Госдумы заявил о недопустимости задержки дополнительных выплат медикам
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Ситуация с задержкой дополнительных выплат тем, кто работает с больными коронавирусом, недопустима. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что «два дня назад об этом говорил президент – инфекция зафиксирована во всех регионах, а выплаты получают только в пятидесяти шести».

Володин также назвал «абсолютно неправомерными и несправедливыми» попытки некоторых чиновников на местах «вычислить» реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы оплатить только эти часы.

«Все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным. Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда», – заявил спикер ГД.

Ранее сообщалось, что водителей скорой помощи могут освободить от уплаты НДФЛ со стимулирующих выплат.

ДВа

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