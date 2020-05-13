Водителей скорой помощи могут освободить от уплаты НДФЛ со стимулирующих выплат

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13 мая 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Андрей Кутепов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект об изменениях в статью 217 Налогового кодекса РФ.

Он предлагает включить водителей скорой помощи в перечень лиц, чьи стимулирующие выплаты освобождаются от НДФЛ.

Кутепов отметил, что законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений президента России по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионах.

Стимулирующие выплаты для водителей скорой помощи предусмотрены в постановлении правительства, однако они не попали в перечень лиц, чьи стимулирующие выплаты освобождаются от налогообложения НДФЛ.

«Законопроектом предлагается устранить указанный пробел и освободить от уплаты НДФЛ выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку водителям скорой помощи, как субъектам, которые получают такую выплаты по аналогии с медицинскими работниками», – говорится в пояснительной записке.

Ранее Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержку выплат медикам: «Лично проверю».