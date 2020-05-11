Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержку выплат медикам: «Лично проверю»

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11 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, врачи

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал глав субъектов за недоведение дополнительных выплат до медиков. На эту проблему он указал в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране.

"8 апреля я постановил установить федеральную выплату врачам. Получили на руки 56 тысяч человек, менее половины. Чтобы до 15 мая все медицинские работники получили выплаты!" — потребовал глава государства. Владимир Путин заявил, что будет считать свои поручения исполненными, только когда необходимая помощь дойдет до каждого работника системы здравоохранения.

Контролировать выплаты должны правительство и Минздрав."Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России", - сказал Путин.

Владимир Путин 11 мая в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений на три месяца в размере до 60 тысяч рублей.