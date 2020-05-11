Путин поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений на три месяца

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11 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Владимир Путин 11 мая в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений на три месяца в размере до 60 тысяч рублей.

"Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал Путин. Он отметил, что соцработники получат выплаты и за прошедший апрель.

"Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом - 60 тысяч рублей для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей, если работают с заболевшими людьми - 35 тысяч рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тысяч рублей. Для техперсонала - 10 и 15 тысяч рублей", - рассказал Путин.

Путин также призвал помочь медработникам, обеспечить их всем необходимым. Президент обратил внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Как он сказал, сегодня "мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым".

Особенно он призвал "не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки". Он поручил правительству принять на этот счет все исчерпывающие решения.

Путин ранее на совещании заявил, что 12 мая нерабочие дни завершаются, но не завершается борьба с коронавирусом.