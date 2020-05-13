Минтруд: на поддержку россиян будет выделено около 300 млрд рублей сверх бюджета

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вечером в среду, 13 мая, заявил, что на поддержку граждан Российской Федерации будет выделено около 300 миллиардов рублей сверх бюджета.

Антон Котяков в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что речь идет именно о дополнительных ресурсах, поэтому выделенные средства не повлияют на ранее анонсированные социальные гарантии, которые были предусмотрены в федеральном бюджете.