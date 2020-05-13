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Минтруд: на поддержку россиян будет выделено около 300 млрд рублей сверх бюджета

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минтруд: на поддержку россиян будет выделено около 300 млрд рублей сверх бюджета
рубли, pixabay.com
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков вечером в среду, 13 мая, заявил, что на поддержку граждан Российской Федерации  будет выделено около 300 миллиардов рублей сверх бюджета.
Антон Котяков в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что речь идет именно о дополнительных ресурсах, поэтому выделенные средства не повлияют на ранее анонсированные социальные гарантии, которые были предусмотрены в федеральном бюджете.
По словам министра труда и социальной защиты РФ, совокупный объем дополнительных ресурсов для поддержки россиян составляет примерно 300 млрд рублей.
ЕТ

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