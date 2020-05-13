Расходы Петербурга на борьбу с COVID-19 составляют около 17 млрд рублей

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13 мая 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о расходах бюджета города на борьбу с коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, эта сумма составляет около 17 млрд рублей.

Беглов отметил, что в настоящий момент в Северной столице непростая ситуация, так как никто не предполагал, что расходная часть бюджета города будет увеличена для борьбы с эпидемией. Губернатор отметил, что 17 млрд рублей – это еще не предел. Он добавил, что следует экономить деньги уже сегодня, так как нельзя сказать, с какими показателями Петербург выйдет на осень.

Напомним, правительство 13 мая рассмотрело законопроект о внесении изменений в закон о бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год. Согласно документу, доходы бюджета город сокращаются на 15% – до 573,1 млрд рублей, а расходы – на 7%, до 677,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета достигнет 104 млрд рублей – это на 51,2 млрд рублей превышает запланированный ранее уровень.