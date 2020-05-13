Изотова: Счетная палата считает необходимым увеличить финансирование здравоохранения

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13 мая 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя СП РФ Галина Изотова. Фото: сайт Госдума РФ

По прогнозам Счетной палаты, общие расходы российского бюджета на отрасль оцениваются в 2020 году в размере 3,6% ВВП.

Об этом в рамках «правительственного часа» с министром здравоохранения РФ в Госдуме рассказала заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

По ее словам, в последующие два года этот размер не увеличится. Сегодня в медицинских организациях расходы на зарплату составляют до 80% от всего финансирования организации, что существенно ограничивает возможность полноценного лечебно-диагностического процесса.

«Счетная палата считает, что увеличение финансирования отрасли просто необходимо. Необходимо на достойную заработную плату медицинским сотрудникам, дополнительные страховые гарантии, закупку современного оборудования, внедрение цифровых технологий и внедрение новых программ обучения медицинских работников», – заявила Изотова.

Она отметила, что ограничительные меры, введенные из-а эпидемии коронавируса, могут потребовать корректировки показателей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Это еще раз говорит о том, что при всей сложности текущей обстановки нельзя допускать резкого снижения качества медпомощи и доступа населения к медицинским услугам», – сказала Изотова.