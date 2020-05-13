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Мурашко заговорил о реформе ОМС

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мурашко заговорил о реформе ОМС
Михаил Мурашко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © roszdravnadzor.ru

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает необходимым провести реформирование и цифровизацию систему обязательного медицинского страхования в стране.

«То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», - сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет не об оптимизации, а именно о реформировании.

Мурашко добавил, что итогом реформы должна стать полная прозрачность системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, по итогу станет ясно, кто за что заплатил и какой получился результат.

АБ

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