Мурашко заговорил о реформе ОМС

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает необходимым провести реформирование и цифровизацию систему обязательного медицинского страхования в стране.
«То, что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», - сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет не об оптимизации, а именно о реформировании.
Мурашко добавил, что итогом реформы должна стать полная прозрачность системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, по итогу станет ясно, кто за что заплатил и какой получился результат.