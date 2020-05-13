Мурашко отреагировал на слухи об отчислении студентов-медиков, не желающих работать в «красной зоне»

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13 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Больница. Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с отчислением студентов медицинских вузов, которые отказались работать в «красной зоне» с больными коронавирусом.

Мурашко заявил, что студентов нельзя отчислять из-за отказа работать с заразившимися коронавирусной инфекцией. Министр отметил, что студенты вправе сами решать, идти в «красную зону» или нет.

«У нас нет обязательства всем прийти в "красную зону"… Разговора об академической задолженности или отчислении быть не должно», - сказал Глава Минздрава.

Ранее Мурашко рассказал, что вернуться к «нормальной жизни» россияне смогут не раньше, чем от коронавируса будет изобретено лекарство.