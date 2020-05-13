332 рубля 93 копейки: медики Мурманской области «хвастаются» в Сети надбавками за пациентов с ковидом

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13 мая 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

В Мурманской области медработники публикуют в интернете выданные им расчетные листки с пояснениями по зарплате за апрель. В среднем надбавки от государства за работу с больными коронавирусом за весь месяц составили 150-300 рублей.

О крупных суммах, которые обещали чиновники разных уровней – 20, 50 тысяч рублей – не идет и речи. Многие в апреле получили даже меньше, чем в марте. Хотя, например, врачам оклад собирались поднять на целых 90%.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев пояснил, что коэффициенты предлагалось применять не ко всему месячному окладу, а лишь к фактически проведенными с коронавирусными пациентами часам. Отработал водитель скорой полтора часа в условиях смертельного риска – получи 152 рублей 80 копеек.

При этом Мурманская область находится в первой десятке регионов по числу инфицированных коронавирусом.