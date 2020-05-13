Сенатор Олег Морозов сообщил, что от коронавируса умер его помощник

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13 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Олег Морозов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова скончался от коронавирусной инфекции. Об этом член Совфеда сообщил на нескольких своих страницах в соцсетях.

«Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось лично вас, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов. Царствие небесное и вечная память!» – говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Татарстане выявили более 1,9 тысяч случаев заражения COVOD-19, от которого в республике скончались семь человек.

Ранее в Совете Федерации прокомментировали введение масочного режима в Москве.