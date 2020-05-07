В Совете Федерации прокомментировали введение «масочного режима» в Москве

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала введение в столице режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
Бибикова заявила, что такой режим вводится для ослабления опасностей, которые подстерегают граждан.
"Я поддерживаю, потому что это только для нас, еще раз привлекают наше внимание к тому, что нужно себя в первую очередь оберегать", — сказала сенатор. Бибикова считает, что такая мера необходима.
Врач-косметолог Ольга Содель дала рекомендации, как сохранить чистую здоровую кожу, несмотря на дискомфорт из-за маски.