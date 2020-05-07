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В Совете Федерации прокомментировали введение «масочного режима» в Москве

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совете Федерации прокомментировали введение «масочного режима» в Москве
pixabay.com, медицинская маска

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала введение в столице режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Бибикова заявила, что такой режим вводится для ослабления опасностей, которые подстерегают граждан.

"Я поддерживаю, потому что это только для нас, еще раз привлекают наше внимание к тому, что нужно себя в первую очередь оберегать", — сказала сенатор. Бибикова считает, что такая мера необходима.

Врач-косметолог Ольга Содель дала рекомендации, как сохранить чистую здоровую кожу, несмотря на дискомфорт из-за маски. 

НС

Общество

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественном транспорте. Известно, что с 12 мая работу начинают промышленные и строительные предприятия столицы

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