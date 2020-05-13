ГД приняла закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах

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Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы»
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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13 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Эпидемиолог Михаил Фаворов: «Вы дома сидите просто для того, чтобы не завалить своими телами больницы»
«Коронавирус изначально пришёл из России, а мы все давно им болеем», утверждает скандальный блогер
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