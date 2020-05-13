ГД приняла закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах

В среду, 13 мая, Государственная дума в рамках пленарного заседания приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах.

Уточняется, что изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Среди поправок есть предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта Российской Федерации, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут быть отложены, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим ЧС или повышенной готовности.