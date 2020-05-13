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ГД приняла закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ГД приняла закон о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В среду, 13 мая, Государственная дума в рамках пленарного заседания приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах.
Граждане смогут голосовать по почте и дистанционно. Кроме того, будет позволено собирать подписи избирателей за кандидата через портал "Госуслуги".
Уточняется, что изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Среди поправок есть предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта Российской Федерации, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут быть отложены, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим ЧС или повышенной готовности.
ЕТ

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