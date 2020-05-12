Песков отреагировал на предложение отменить голосование по поправкам в Конституцию

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12 мая 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Жириновского «снять вопрос» об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Жириновский предложил отказаться от голосования из-за пандемии коронавируса и общей эпидемиологической ситуации в стране, поскольку некоторые регионы могут сохранять ограничительные меры до конца года.

Пресс-секретарь президента России в ответ заявил, сто указ уже подписан главой государства. «На этот счет есть однозначная позиция президента», - подчеркнул Песков.

Ранее Жириновский предложил отказаться в этом году от проведения ЕГЭ.