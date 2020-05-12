Песков отреагировал на предложение отменить голосование по поправкам в Конституцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Жириновского «снять вопрос» об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Жириновский предложил отказаться от голосования из-за пандемии коронавируса и общей эпидемиологической ситуации в стране, поскольку некоторые регионы могут сохранять ограничительные меры до конца года.
Пресс-секретарь президента России в ответ заявил, сто указ уже подписан главой государства. «На этот счет есть однозначная позиция президента», - подчеркнул Песков.
Ранее Жириновский предложил отказаться в этом году от проведения ЕГЭ.