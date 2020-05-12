Жириновский рассказал, как следует поступить с абитуриентами в случае отмены ЕГЭ

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12 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский в свете пандемии коронавируса призвал отменить в этом году Единый государственный экзамен. «Впереди у нас ЕГЭ, прием в вузы. Мы еще раз ставим вопрос. В этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ», - предложил он.

Лидер ЛДПР предложил разрешить школьникам подавать документы в тот вуз, в который они хотят поступать. Он предположил, что порядка 90% абитуриентов будут зачислены, а оставшиеся, которые хотят попасть в такие вузы, как МГИМО, МИФИ и т.д, будут сдавать экзамен.

«Вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз. Все. Почему так не сделать? Нет, уперлись, ЕГЭ будет, а больных еще больше будет», - возмутился Жириновский.