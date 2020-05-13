В Нижегородской области скончались еще три пациента с коронавирусом нового типа

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13 мая 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

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В Нижегородской области за минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, число летальных случаев в области с начала пандемии возросло до 35. У новых погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Всего в Нижегородской области коронавирус нового типа подтверждён у 5358 человек , 864 пациента уже выздоровели. Из общего числа зараженных 2897 человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

Ранее сообщалось: в Белгородской области общее количество случаев заражения COVID-19 достигло 942.