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От COVID-19 вылечилась столетняя россиянка

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

От COVID-19 вылечилась столетняя россиянка
руки пожилой женщины, pixabay.com

В среду, 13 мая, стало известно, что от коронавируса нового типа вылечилась столетняя жительница России. Данную информацию предоставили сегодня в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Сообщается, что в день своего столетия, 13 мая 2020 года, Пелагею Михайловну Пояркову выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, который ранее был перепрофилирован под прием зараженных COVID-19. У пожилой женщины диагностировали коронавирус, вследствие чего она проходила консервативную комплексную терапию.

Подчеркивается, что это первый в России пациент столь почтенного возраста, который излечился от коронавирусной инфекции.

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