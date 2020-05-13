От COVID-19 вылечилась столетняя россиянка

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13 мая 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

руки пожилой женщины, pixabay.com

В среду, 13 мая, стало известно, что от коронавируса нового типа вылечилась столетняя жительница России. Данную информацию предоставили сегодня в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Сообщается, что в день своего столетия, 13 мая 2020 года, Пелагею Михайловну Пояркову выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, который ранее был перепрофилирован под прием зараженных COVID-19. У пожилой женщины диагностировали коронавирус, вследствие чего она проходила консервативную комплексную терапию.

Подчеркивается, что это первый в России пациент столь почтенного возраста, который излечился от коронавирусной инфекции.