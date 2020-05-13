Засудить любой ценой?

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13 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вот уже более 18 месяцев находится в СИЗО бывший следователь СК по Темрюкскому району Краснодарского края (ЮФО) Константин Сенгеров. Его обвиняют в получении взятки от дочери женщины, обвиняемой в убийстве. Якобы следователь обещал не привлекать её мать к уголовной ответственности. Судебное разбирательство проходит в Темрюкском районном суде. Несмотря на то, что задержание Сенгерова произошло в Темрюке, уголовное дело, вопреки территориальной подследственности, было передано для расследования в город Ессентуки Ставропольского края (СКФО).

Константин отказался от услуг адвокатов, и защищает себя сам. Ему ведь есть за что бороться - жена, малолетний сын, на иждивении престарелые родители. У матери – инвалидность, отец перенес инфаркт. По службе имеет благодарности и грамоты. Жители поселка Витязево, где проживает семья Константина, относятся к нему с уважением, местная администрация отмечает его активное участие в жизни села. Длительное содержание в СИЗО отразились на здоровье Сенгерова. Некоторые судебные заседания даже откладываются из-за болезни подсудимого. Но даже самостоятельно защищать себя ему всячески мешают – или навязывают «кивал» (дежурный адвокат) по назначению, либо не дают возможности подготовиться к процессу. Например, недавно его супруге отказали в передаче необходимых для предстоящего заседания документов, заявив (впервые с начала следствия!), что надо обратится в канцелярию.

По словам Сенгерова, уголовное дело против него ведется с грубыми нарушениями УПК. Доказательства, по всем признакам являющиеся недопустимыми, судья принимает как должные, избегая малейших сомнений в адрес обвинения. А все ходатайства со стороны защиты в суде, наоборот, остаются без внимания. Константин считает, что судебные заседания катятся по накатанной к обвинительному вердикту, судья ведет себя предвзято, например, когда вместо эксперта высказывает свое обвинительное мнение, что подтверждают многочисленные аудиозаписи судебных заседаний.

Почему его дело направлено вопреки территориальной подсудности в Северокавказский округ, когда должно было попасть в Ростов-на-Дону?

Фабула дела

Незадолго до отпуска Сенгеров занимался расследованием уголовного дела об убийстве мужчины. Главной подозреваемой в этом деле стала жительница Темрюкского района К., а свидетелем – ее дочь Р. Исходя из социально-бытовых обстоятельств дела, руководитель СК Темрюкского района отказал в утверждение ходатайства следователя для заключения подозреваемой под стражу. Однако, по версии следствия, Сенгеров, что совершенно нелогично, стал вымогать взятку в размере 300 тысяч рублей у дочери обвиняемой за непривлечение ее и матери к уголовной ответственности. Данный запрос он якобы озвучил в конце сентября 2018 года, а 22 октября состоялась встреча, во время которой Р. бросила сверток с деньгами на коврик переднего пассажирского кресла автомобиля принадлежащего отцу Сенгерова К.Г. - Сенгерову Г.Ф. В данном деле - целая масса несостыковок. В распоряжении нашей редакции есть документы, которые подтверждают непричастность Сенгерова к вымогательству взятки.

Например, для обвинения в получении взятки по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ должностное лицо должно обладать правовой и процессуальной возможностью принимать необходимые решения. Но в момент следственного эксперимента у Сенгерова не было полномочий, чтобы совершать процессуальные действия по уголовному делу. С 1 по 19 октября 2018 года Сенгеров находился в отпуске, и с 1 октября 2018 года дело было передано другому следователю. Так как последний день отпуска Сенгерова был в пятницу, 19 октября, то первый рабочий день - понедельник, 22 октября. У обвинения нет никаких доказательств того, что ранее переданное дело вернулось к Сенгерову, следовательно, даже если он и взял взятку, то никак не мог повлиять на ход расследования. Максимум что в этой ситуации можно «приписать» - так покушение на совершение мошенничества. Почему следствие настаивает на «взятке»? Может быть, потому, что санкции 290-й статьи более тяжелые и позволят упрятать бывшего коллегу на длительный срок? В таком случае, возникает вопрос: кому это надо? Почему следствие не идет на переквалификацию дела при очевидных на то основаниях? Вообще, как дело могло дойти до судебного рассмотрения, если в нём имеются серьезные нарушения?

Только грамотное, юридически правильное рассмотрение уголовного дела может пролить свет на ситуацию, в которой оказался Константин Сенгеров.

Нарушения УПК

Перечислим. Следственные действия по составлению протокола осмотра места происшествия начались без участия адвоката. Постановление о рассекречивании ОРД от 25.10.18 г. вынес руководитель, который не имел на это полномочий. В материалах уголовного дела напрочь отсутствуют документы (расходный кассовый ордер или банковский чек), подтверждающие получение оперуполномоченным 50000 рублей (ещё 250 000 были муляжом) для проведения ОРМ. Следовательно, оперуполномоченный использовал личные денежные средства, это недопустимо, поэтому все документы, в которых фигурируют эти наличные, должны быть признаны недопустимыми доказательствами. Однако судья, повторим, не обращает на это внимания и двигается дальше, к обвинительному приговору.

Суд и следствие не берут во внимание и то, что в заключение судебно-медицинской экспертизы отсутствуют упоминания о совершении преступления двумя лицами, в качестве обвиняемой привлекли только одну мать, которой, как мы уже говорили, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Всё это говорит о том, что у дочери обвиняемой не могло быть опасений на собственный счет и её действия сильно смахивают на срежиссированную провокацию.

Также со стороны Р. были предоставлены аудиозаписи ее телефонных диалогов со следователем, однако эти записи не совпадают по длительности с заказанной у оператора детализацией звонков. В данном случае также была необходима лингвистическая экспертиза разговоров, но до настоящего времени она не проведена. Также отсутствуют записи первичных разговоров, которые могли бы пролить свет на то, была ли со стороны дочери обвиняемой провокация. К данным несовершенствам проведенного расследования суд оказался совершенно безразличным.

Территориальная подсудность

В ходе расследования уголовного дела против следователя Сенгерова допущены существенные и множественные нарушения конституционных прав и уголовно-процессуального законодательства. До сих пор неясно, почему его дело направлено вопреки территориальной подсудности в Северокавказский округ, когда должно было попасть в Ростов-на-Дону. В спешном порядке задержанный был доставлен в ИВС города Ессентуки.

Следователь СУ 23.10.2018 вынес постановление о передаче сообщения по подследственности в ГСУ СК России по СК ФО, что также является незаконным. В связи с тем, что отсутствовала какая-либо процессуальная мотивация по передаче материала проверки в ГСУ по СК ФО и нарушена ст. 152 УПК РФ, так как Краснодарский край отнесен к юрисдикции ЮФО, а Ставропольский край к юрисдикции СКФО. Учитывая место протекания исследуемым данным уголовным делом обстоятельств и событий – город Темрюк входит в состав Краснодарского края, относимый к юрисдикции ЮФО, что предполагает, что принятие процессуального решения в отношении и расследование уголовного дела обоснованно и законно могло быть принято в СУ СК России по Краснодарскому краю либо Первым следственным управлением ГСУ СК России с местом дислокации в г. Ростов-на-Дону. Кроме того, причины передачи материалов в ГСУ СК ФО не раскрываются, т.е. оно не мотивированное. В соответствии с ч.4 ст.7 УПК РФ, любое постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи должно быть мотивированное.

Темрюкский район, согласно ст. 65 Конституции РФ отнесен к юрисдикции Краснодарского края и согласно Федеративного устройства Краснодарский край относится к ЮФО. Уголовные дела могут быть изъяты и переданы куда угодно, как угодно, на то есть полномочия предусмотренные ст. 39 УПК РФ, но в данном случае не уголовное дело передавалось в ГСУ СК ФО, а материалы проверки, то есть до возбуждения уголовного дела.

Более того, аналогичная ситуация была предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ, о чем 7 февраля 2013 года за №132У вынесено определение, в котором указано, что нарушение о подследственности влечет нарушение подсудности в досудебной стадии, это когда следственный орган идет с ходатайством в ненадлежащий суд.

Общественный резонанс?

Мотивировка данного решения выглядит на удивление странно – в связи с общественным резонансом. Интересно, какой резонанс вызвало задержание Сенгерова? Судя по новостным источникам, лишь пара-тройка информационных агентств огласила пресс-релиз следственного комитета, но ни о каких эмоциональных выступлениях народных масс нет и следа.

Только грамотное, юридически правильное рассмотрение уголовного дела может пролить свет на ситуацию, в которой оказался Константин Сенгеров. Однако грамотное рассмотрение, по словам самого Сенгерова и его родственников, закончилось, не успев толком начаться в Ставропольском крае. Сперва тактика адвокатов, замешательство прокурора и объективность судьи вызывали надежду на благоприятный исход дела, однако в один момент, словно по звонку сверху, все вдруг развалилось в пух и прах – все ходатайства защиты стали отклоняться, доводами обвиняемого стали пренебрегать, дело приобрело явно обвинительный уклон и вновь вернулось на родную землю. Путаница с датами и формулировками в процессуальных документах, неправомочность должностных лиц на вынесение определенных решений, отказ от обязательных экспертиз, появление фальсифицированных доказательств, необоснованно долгое содержание под стражей – и это далеко не все нарушения, которыми обросло дело К. Сенгерова. Примечательно, что история с убийством, из-за которой бывший следователь уже 18 месяцев находится в заключении, завершилась для подсудимой переквалификацией из 105 в 108-ю статью УК РФ. За превышение пределов необходимой самообороны женщина отделалась условным сроком. Не хотелось бы думать, что история со взяткой стала определенным инструментом по устранению ненужного человека.

Мы будем следить за развитием событий.