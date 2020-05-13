Лавров призвал найти причины появления коронавируса

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13 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Лавров. Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что важно понять причины возникновения коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что это поможет в будущем в борьбе с вирусом.

Лавров отметил, что эту задачу нужно решать с точки зрения существа, а не с точки зрения смысла. Он добавил, что надо понять, как контролировать эпидемию.

«А существо заключается в том, что нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем, учитывая оценки ученых, которые заключаются в том, что она может остаться с нами надолго», - считает дипломат.