Саратовские чиновники прокомментировали скандал с записью одной из коллег в социальной сети

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13 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Вице-губернатор Саратовский области Игорь Пивоваров прокомментировал скандал с чиновницей Лидией Бузовчук, которая в социальной сети резко высказалась о поддержке семей с детьми. Мужчина считает, что такие комментарии станут серьезным поводом для общения с местными властями.

Он отметил, что хамство, чванство и необдуманные слова неприемлемы при общении чиновников с людьми. Также Пивоваров подчеркнул: таким служащим не место в органах местного самоуправления.

Напомним: сотрудница Центра молодежных инициатив Энгельского района Саратовской области написала во «Вконтакте», что раньше за рождение детей не выдавали денег, а маткапиталов не было.

«И жили как-то, не скулили … И чем больше получают, тем больше хочется!», — опубликовала Бузовчук под псевдонимом Лидия Прозорова.

Ранее сообщалось: в американской компании Facebook, которая является владельцем Instagram, объяснили удаление из социальной сети страницы Рамазана Кадырова.