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В Омской области за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Омской области за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом
pixabay.com

В Омской области за минувшие сутки скончались двое мужчин с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Известно, что всего в области с начала пандемии зарегистрировано 355 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 23. Выздоровели уже  63 человека, количество смертей от коронавируса нового типа в регионе достигло 10.

В стационарах находятся 155 пациентов, в том числе пятеро детей. Под наблюдением медиков дома 127 человек - все без клинических проявлений вируса.

Ранее сообщалось: российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.

ЕЧ

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