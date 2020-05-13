Врач описал портрет «коронавирусного» больного в реанимации

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13 мая 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: пациент, pixels.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, большинство пациентов страдает ожирением, сообщает kp.ru.

«Они очень похожи. Это люди с выраженной избыточной массой тела. У них набор хронических болезней, как у любого человека с ожирением: гипертония, диабет. Это всё входит в рамку избыточной массы тела. Это люди в возрасте 65», - пояснил он.

Мясников отметил, что кардинальные изменения в питании, весе или иммунитете требуют многомесячных усилий, и начинать надо было год назад. Кроме того, он не стал утверждать, что мужчины или женщины переносят заболевание тяжелее.

«Я не могу сказать, что мужчин у нас больше, чем женщин. Но у нас и статистика маленькая. Есть превалирование национальности. Мы видим, что азиаты, кавказцы болеют тяжелее», - заключил он.

Ранее Александр Мясников развеял миф о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.