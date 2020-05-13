Психолог посоветовала на самоизоляции вспомнить про армейские порядки

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Военные. Фото: pixabay.com

Психолог Мария Медведева рассказала, как можно организовать личное время на самоизоляции и сгладить стрессы от ограничительных мер. Эксперт посоветовала вспомнить об армии.

В образовавшихся условиях неопределенности человеку будет легче сохранять привычный ритм жизни и не впадать в депрессию, если придерживаться четкого, как в армии, режима дня.

«Запишите не только важные дела, но и отдых. Если у вас есть 2-3 часа свободного времени, составьте себе программу, что вы будете делать. Пусть это будет разбор фотографий или выбор фильма на завтра, но должен быть план. Тогда у вас не будет времени волноваться и тревожиться», - рекомендовала психолог. Также она посоветовала придумать определенный вид деятельности для каждого дня недели, передаёт Радио Sputnik.