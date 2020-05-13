Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Москве температура воздуха за сутки упала почти на 20 градусов

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Москве температура воздуха за сутки упала почти на 20 градусов
Термометр. Фото: pixabay.com

В Центральный регион России пришло аномальное похолодание. В столице за последние 24 часа температура с +26 градусов опустилась до +5. При этом северо-западную часть страны и вовсе засыпало майскими сугробами.

Если в Москве хоть и похолодало, но до снегопадов так и не дошло, то жители сразу четырех регионов России смогли полюбоваться на снег в мае. В Мурманскую, Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области вернулась зима с сильными метелями и заморозками. Также снегопад прошел в Калининградской области.

Ранее климатолог предупредил о череде природных катаклизмов в России этим летом.

АБ

Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить в один регион

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить в один регион

Врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный намерены выступить с заявлением о возможном процессе объединения регионов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью