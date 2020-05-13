В Москве температура воздуха за сутки упала почти на 20 градусов

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13 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Термометр. Фото: pixabay.com

В Центральный регион России пришло аномальное похолодание. В столице за последние 24 часа температура с +26 градусов опустилась до +5. При этом северо-западную часть страны и вовсе засыпало майскими сугробами.

Если в Москве хоть и похолодало, но до снегопадов так и не дошло, то жители сразу четырех регионов России смогли полюбоваться на снег в мае. В Мурманскую, Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области вернулась зима с сильными метелями и заморозками. Также снегопад прошел в Калининградской области.

Ранее климатолог предупредил о череде природных катаклизмов в России этим летом.