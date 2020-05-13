Климатолог предсказал России лето, полное катаклизмов

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13 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Торнадо. Фото: pixabay.com

Климатолог Андрей Киселев предупредил: этим летом россиян ожидают частые природные катаклизмы. В зависимости от региона страны могут быть зафиксированы ураганы, смерчи, засуха и сильные ливни.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств. Где-то будут засухи, где-то, наоборот, сильные ливни… всевозможные смерчи, ураганы», - считает эксперт.

Киселев добавил, что катаклизмы могут пройти по всем регионам страны, однако предугадать, где капризы природы достигнут наиболее разрушительных масштабов, практически невозможно.