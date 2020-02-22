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Климатолог рассказал, что россиянам не стоит надеяться на жаркое лето после теплой зимы

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Климатолог рассказал, что россиянам не стоит надеяться на жаркое лето после теплой зимы
pixabay.com

Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

"Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена", — пояснил специалист.

Также климатолог отметил: эта закономерность подтверждена многолетними данными.

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ЕЧ

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