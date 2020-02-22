Климатолог рассказал, что россиянам не стоит надеяться на жаркое лето после теплой зимы

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22 февраля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

"Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена", — пояснил специалист.

Также климатолог отметил: эта закономерность подтверждена многолетними данными.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что снег на большей части Москвы может растаять в течение сегодняшнего дня. Небольшой покров останется лишь в парковых и лесопарковых зонах.